Суд подтвердил законность ликвидации банка Юнисон

Шестой апелляционный административный суд 1 октября удовлетворил жалобу Национального банка и отменил решение суда первой инстанции, которым были признаны незаконными решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Юнисон.

Как говорится в сообщении пресс-службы НБУ, суд подтвердил законность процедуры выведения банка Юнисон с рынка.

Регулятор напоминает, что 30 мая Окружной админсуд Киева удовлетворил иск миноритарных акционеров банка и обязал НБУ вернуть Юнисону банковскую лицензию и генеральную лицензию на валютные операции. В мае суд решил, что Нацбанк превысил полномочия, приняв решение о ликвидации банка, поскольку тогда еще действовало постановление Ржищевского городского райсуда, которое запрещало НБУ ликвидировать банк и отзывать у него лицензию.

В НБУ отмечают, что это постановление 21 февраля отменил Киевский апелляционный суд. Но несмотря на факт отмены суд первой инстанции удовлетворил иск полностью. Нацбанк обжаловал это решение.

Апелляционный суд выслушал аргументы участников дела, изучил материалы и "пришел к выводу о незаконности и необоснованности решения суда первой инстанции и отменил его, приняв новое решение об отказе в удовлетворении иска полностью".

В мае Окружной административный суд Киева удовлетворил иск кипрских компаний Интентост Системс ЛТД и Мелигант Групп ЛТД, отменив решение Нацбанка о ликвидации банка Юнисон.

В конце апреля 2016 года НБУ отнес банк Юнисон к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности. На момент принятия этого решения акционерами банка было 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала финучреждения.

Акционеры банка тогда заявили, что не признают претензии НБУ и будут отстаивать свою позицию и права в судебном порядке, и неоднократно через суд запрещали ФГВФЛ начинать ликвидацию финучреждения.

В июне 2018-го Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации банка.

По данным ЭП, банк Юнисон входит в одноименную группу компаний и связан с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.