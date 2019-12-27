Суд поставил точку в деле о ликвидации банка Михайловский

Верховный суд 24 декабря подтвердил законность решения Национального банка в деле о ликвидации банка Михайловский.

Как сообщает пресс-служба НБУ, суд не удовлетворил кассацию компании Экосипан и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного админсуда от 7 августа 2017 года, согласно которому акционеру банка было отказано в удовлетворении исковых требований.

В НБУ напоминают, что 23 мая 2016 года регулятор принял решение об отнесении банка Михайловский к категории неплатежеспособных. В октябре 2016 года владелец банка компания Экосипан обратилась с иском в суд, в котором просила признать решение регулятора незаконным и восстановить деятельность банка Михайловский.

15 мая 2017 года Окружной админсуд удовлетворил иск Экосипан частично: отменил решение НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных и ликвидации банка, однако отказал в обязательстве регулятора восстановить работу банка Михайловский.

При этом, апелляционный суд удовлетворил жалобу Нацбанка и отказал в иске Экосипан полностью. Решение подтверждено судом кассационной инстанции.