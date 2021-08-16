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Суд признал законным выговор замглаве НБУ Катерине Рожковой. Дело закрыто

16.08.2021, 10:40
Суд признал законным выговор замглаве НБУ Катерине Рожковой. Дело закрыто - Фото
Катерина Рожкова Фото: НБУ

Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционною жалобу Национального банка Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным выговора первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой. Об этом пишет издание finbalance со ссылкой на решение суда.   

Шестой апелляционный админсуд закрыл производство в данном деле, уточняет издание. 

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Совет НБУ в октябре прошлого года выразил недоверие и вынес выговор Катерине Рожковой за нанесение ущерба имиджу Нацбанка и нарушение стратегии коммуникации, в частности, политики "единого голоса".  

Поводом для выговора стало интервью Рожковой одному из изданий, где она раскритиковала политику НБУ.   

Читайте также
Интервью | "Совет НБУ – троянский конь внутри Нацбанка". Рожкова о выговоре, работе с Шевченко и МВФ 

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Роман Брыль
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