Суд признал законным выговор замглаве НБУ Катерине Рожковой. Дело закрыто
Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционною жалобу Национального банка Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным выговора первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой. Об этом пишет издание finbalance со ссылкой на решение суда.
Шестой апелляционный админсуд закрыл производство в данном деле, уточняет издание.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Совет НБУ в октябре прошлого года выразил недоверие и вынес выговор Катерине Рожковой за нанесение ущерба имиджу Нацбанка и нарушение стратегии коммуникации, в частности, политики "единого голоса".
Поводом для выговора стало интервью Рожковой одному из изданий, где она раскритиковала политику НБУ.
- 5 октября 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. В декабре 2020 года Рожкова и Сологуб подали судебный иск против Совета НБУ. В апреле Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск Рожковой и Сологуба и постановил отменить выговоры и выражения им недоверия.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии