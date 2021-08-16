Суд признал законным выговор замглаве НБУ Катерине Рожковой. Дело закрыто

Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционною жалобу Национального банка Украины и отменил решение Окружного админсуда Киева о признании противоправным выговора первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой . Об этом пишет издание finbalance со ссылкой на решение суда.

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Шестой апелляционный админсуд закрыл производство в данном деле, уточняет издание.

Совет НБУ в октябре прошлого года выразил недоверие и вынес выговор Катерине Рожковой за нанесение ущерба имиджу Нацбанка и нарушение стратегии коммуникации, в частности, политики "единого голоса".

Поводом для выговора стало интервью Рожковой одному из изданий, где она раскритиковала политику НБУ.