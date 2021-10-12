Суд возобновил дело о законности национализации ПриватБанка по иску Дубилета
12.10.2021, 18:36
Александр Дубилет (фото: gorod.dp.ua)
Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и восстановил дело о законности национализации банка, сообщили в пресс-службе госбанка.
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Согласно решению суда, постановление предыдущей инстанции от 2 июня отменяется. В свою очередь, в ПриватБанке считают это "грубым игнорированием" прямого указания закона №590-IX о необходимости закрытия подобного рода дела по иску Александра Дубилета.
- 2 января 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по иску Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли–продажи акций ПриватБанка. Аналогичные иски как бывшие миноритарные держатели акций Привата подали экс-заместители главы правления Тимур Новиков, Олег Гороховский, Владимир Яценко, Татьяна Гурьева, Людмила Шмальченко и другие.
- В марте 2021 года НАБУ объявило в розыск Александра Дубилета по подозрению в растрате 8,2 млрд грн ПриватБанка. 25 мая Дубилета объявили в международный розыск, а 2 июля суд заочно его арестовал. 22 июля ВАКС отменил заочный арест. Тогда в НАБУ заявили что отмена заочного ареста Дубилета негативно сказалось на расследовании дела ПриватБанка.
- 2 июня 2021 года Хозсуд Киева закрыл производство по иску Дубилета от 2 января 2020 года.
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