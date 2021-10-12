UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд возобновил дело о законности национализации ПриватБанка по иску Дубилета

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 18:36
Суд возобновил дело о законности национализации ПриватБанка по иску Дубилета - Фото
Александр Дубилет (фото: gorod.dp.ua)

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и восстановил дело о законности национализации банка, сообщили в пресс-службе госбанка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно решению суда, постановление предыдущей инстанции от 2 июня отменяется. В свою очередь, в ПриватБанке считают это "грубым игнорированием" прямого указания закона №590-IX о необходимости закрытия подобного рода дела по иску Александра Дубилета.

  • 2 января 2020 года Хозсуд Киева открыл производство по иску Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли–продажи акций ПриватБанка. Аналогичные иски как бывшие миноритарные держатели акций Привата подали экс-заместители главы правления Тимур Новиков, Олег Гороховский, Владимир Яценко, Татьяна Гурьева, Людмила Шмальченко и другие. 
  • В марте 2021 года НАБУ объявило в розыск Александра Дубилета по подозрению в растрате 8,2 млрд грн ПриватБанка. 25 мая Дубилета объявили в международный розыск, а  2 июля суд заочно его арестовал. 22 июля ВАКС отменил заочный арест. Тогда в НАБУ заявили что отмена заочного ареста Дубилета негативно сказалось на расследовании дела ПриватБанка.
  • 2 июня 2021 года Хозсуд Киева закрыл производство по иску Дубилета от 2 января 2020 года. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Дубилет Александр национализация Приватбанка ПриватБанк дело приватбанка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 