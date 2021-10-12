Суд возобновил дело о законности национализации ПриватБанка по иску Дубилета

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и восстановил дело о законности национализации банка, сообщили в пресс-службе госбанка.

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Согласно решению суда, постановление предыдущей инстанции от 2 июня отменяется. В свою очередь, в ПриватБанке считают это "грубым игнорированием" прямого указания закона №590-IX о необходимости закрытия подобного рода дела по иску Александра Дубилета.

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Наталия Фреик

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