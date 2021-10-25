Суд запретил эксплуатацию главного офиса Укрэксимбанка

Шестой апелляционный админсуд 20 октября отказался удовлетворить апелляционную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева о полной остановке эксплуатации здания главного офиса банка на ул. Антоновича, 127, сообщает Finbalance.

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В частности речь идет об отключении источников электропитания и наложения печатей на распределительные электрощиты до полного устранения следующих нарушений, указанных в акте проверки еще в сентябре 2020 года.

Во время проверки госcлужба по чрезвычайным ситуациям обнаружила ряд нарушений требований пожарной безопасности. В частности речь идет о том, что коридоры здания не были оборудованы защитной системой против дыма. Также сообщаеться, что фрамугы для удаления дыма установлены таким образом, что их открытия с уровня лестничной площадки невозможно.

Вместе с тем Укрэксимбанк отмечал, что при рассмотрении дела большинство нарушений было устранено и предоставлены доказательства об отсутствии их влияния на пожарную безопасность. Но Окружной админсуд констатировал "наличие неустраненных ответчиком нарушений требований пожарной безопасности".

Укрэксимбанк – наиболее убыточный госбанк в Украине. В 2020 году убыток банка достиг 5,6 млрд грн. Расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. Укрэксимбанк, по итогам первого полугодия 2021 года, получил 1,12 млрд грн прибыли, по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года на 1,92 млрд грн.

В 2021 году Укрэксимбанк выставил на продажу кредиты проблемных должников на $24 млрд.

21 октября Укрэксимбанк выставил на продажу столичные "мертвые башни". Первый лот – незавершенный комплекс премиум-класса Sky Towers в Киеве.

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Наталия Фреик

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