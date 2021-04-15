Судья Вовк мог помогать Коломойскому в иске на 9 млрд грн против НБУ – Слідство.Інфо
Глава скандального Окружного админсуда Киева Павел Вовк мог помогать олигарху Игорю Коломойскому в его иске против Национального банка Украины и АО "Приватбанк". Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на данные прослушки в ОАСК.
По данным журналистов, в мае 2019-го Вовка посетил замглавы Хозсуда Киева Вадим Босый. Тогда Босый рассматривал иск Коломойского к ПриватБанку и НБУ о личном поручительстве олигарха на 9,2 млрд грн по кредитам банка. Босый якобы спросил у Вовка, какое решение ему стоит принять в этом деле. Журналисты заявляют, что после этого Вовк позвонил кому-то из окружения олигарха и спросил, не занимается ли этот человек иском Коломойского.
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"Исполнитель (судья, – ред.) там Босый, он приехал, говорит "а что мне делать? Все ходят, непонятно что, без конкретики, кому это интересно или не интересно вообще", – говорится в аудиозаписи, которую журналисты идентифицировали как голос Вовка.
В июне 2020-го судья Босый в этом деле стал на сторону Коломойского и признал договора на 9,2 млрд грн недействительными, подчеркивает агентство.
- 20 апреля 2019-го Печерский райсуд Киева отменил поручительство Коломойского по договору с НБУ на 9,2 млрд грн. Кабмин НБУ и ПриватБанк подали апелляции на это решение.
- В декабре 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассацию НБУ и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, по которым Нацбанку возвращали к Коломойскому о взыскании 4,3 млрд грн по кредитам рефинансирования.
- В апреле 2020-го ПриватБанк погасил долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, выданных Привату при прежних владельцах.
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