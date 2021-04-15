UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Судья Вовк мог помогать Коломойскому в иске на 9 млрд грн против НБУ – Слідство.Інфо

15.04.2021, 20:49
Судья Вовк мог помогать Коломойскому в иске на 9 млрд грн против НБУ – Слідство.Інфо - Фото
Павел Вовк (Фото: скриншот интервью с Дмитрием Гордоном)

Глава скандального Окружного админсуда Киева Павел Вовк мог помогать олигарху Игорю Коломойскому в его иске против Национального банка Украины и АО "Приватбанк". Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на данные прослушки в ОАСК.

По данным журналистов, в мае 2019-го Вовка посетил замглавы Хозсуда Киева Вадим Босый. Тогда Босый рассматривал иск Коломойского к ПриватБанку и НБУ о личном поручительстве олигарха на 9,2 млрд грн по кредитам банка. Босый якобы спросил у Вовка, какое решение ему стоит принять в этом деле. Журналисты заявляют, что после этого Вовк позвонил кому-то из окружения олигарха и спросил, не занимается ли этот человек иском Коломойского.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Исполнитель (судья, – ред.) там Босый, он приехал, говорит "а что мне делать? Все ходят, непонятно что, без конкретики, кому это интересно или не интересно вообще", – говорится в аудиозаписи, которую журналисты идентифицировали как голос Вовка.

В июне 2020-го судья Босый в этом деле стал на сторону Коломойского и признал договора на 9,2 млрд грн недействительными, подчеркивает агентство. 

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который тогда был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования банка. Фактически он взял личные обязательства, что банк погасит долг перед НБУ, который составлял 9,2 млрд грн.  
Читайте также
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ОАСК ПриватБанк игорь коломойский дело о рефинансировании павел вовк личное обязательство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 