Судья Вовк мог помогать Коломойскому в иске на 9 млрд грн против НБУ – Слідство.Інфо

Глава скандального Окружного админсуда Киева Павел Вовк мог помогать олигарху Игорю Коломойскому в его иске против Национального банка Украины и АО "Приватбанк". Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на данные прослушки в ОАСК.

По данным журналистов, в мае 2019-го Вовка посетил замглавы Хозсуда Киева Вадим Босый. Тогда Босый рассматривал иск Коломойского к ПриватБанку и НБУ о личном поручительстве олигарха на 9,2 млрд грн по кредитам банка. Босый якобы спросил у Вовка, какое решение ему стоит принять в этом деле. Журналисты заявляют, что после этого Вовк позвонил кому-то из окружения олигарха и спросил, не занимается ли этот человек иском Коломойского.

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"Исполнитель (судья, – ред.) там Босый, он приехал, говорит "а что мне делать? Все ходят, непонятно что, без конкретики, кому это интересно или не интересно вообще", – говорится в аудиозаписи, которую журналисты идентифицировали как голос Вовка.

В июне 2020-го судья Босый в этом деле стал на сторону Коломойского и признал договора на 9,2 млрд грн недействительными, подчеркивает агентство.

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который тогда был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования банка. Фактически он взял личные обязательства, что банк погасит долг перед НБУ, который составлял 9,2 млрд грн.

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Александр Мясищев

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