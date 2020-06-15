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Суркис с 2016 года владеет 8% в 1+1 - адвокат

Суркис с 2016 года владеет 8% в 1+1 - адвокат
15.06.2020, 15:51

По словам адвоката семьи Суркисов, владение Игорем Суркисом долей в 1+1 - опосредованное

Бизнесмен Игорь Суркис с 2016 года владеет долей в 33% компании Bolvik Ventures LTD, которой принадлежит 25% акций медиа группы "1+1". Об этом во время слушания в Большой палате Верховного суда по делу о связанности семьи Суркисов и ПриватБанка заявил адвокат Суркисов Богдан Слободян.

"Опосредованное владение Суркиса в 1+1 - 8%. Это меньше существенного участия. Более того, этот актив находился в доверительном трасте на Кипре. По кипрскому законодательству это не считается как собственность", - сказал адвокат.

В подтверждение слов юристы Суркиса привлекли к материалам дела часть текста лондонского иска Суркиса к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой о невыполнении сделки о покупке доли Суркиса в 1+1 экс-президентом.

Как отметил в комментарии LIGA.net один из адвокатов со стороны государства (в начале процесса им позволили ознакомиться с документом истцов) вывод о 8% Суркиса не подкреплён документами.

"Мы знаем об этом только с их слов. Даже документов про траст - был ли он в принципе - никто не видел", - отметил в разговоре с LIGA.net адвокат ПриватБанка Олег Лазовский.

Адвокаты истцов отказались от комментариев до полного завершения процесса.

  • Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи, судятся с ПриватБанком за депозиты на 1 млрд грн. Они оспаривают процедуру bail-in, по которой в 2016 году национализировали ПриватБанк. Суркисы были определены Нацбанком связанными с Приватом лицами, поэтому их вложения конвертированы в капитал госбанка.
  • Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Цена вопроса для государства - до 29 млрд грн и признание национализации ПриватБанка незаконной.
  • 12 июня Хозсуд Киева закрыл два производства по искам бывших акционеров ПриватБанка, которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году. Дела были закрыты в результате применения "антиколомойского" закона.
  • На прошлой неделе стало известно, что Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Совладелец телеканала Игорь Коломойский назвал это новостью.
  • Сегодня, 15 июня Верховный суд сегодня продолжил рассматривать дело о связанности Суркисов с экс-акционерами ПриватБанка. НБУ попросил суд применить банковский закон.

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По словам адвоката семьи Суркисов, владение 1+1 опосредованное, так как 8% - "это меньше существенного участия"
Анна Андреева, Сергей Шевчук
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национализация Приватбанка ПриватБанк Игорь Суркис дело суркисов
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