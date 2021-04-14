Суркисы против ПриватБанка. Верховный суд передал дело на $350 млн в Большую палату

Коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда частично удовлетворила ходатайство ПриватБанка, Кабинета министров и Министерства финансов и передала "дело братьев Суркисов против ПриватБанка" на рассмотрение в Большую палату Верховного Суда "в связи с существованием исключительной правовой проблемы на основании ч. 5 ст. 403 ГПК Украины". Об этом сообщает пресс служба Верховного Суда.

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Речь идет о деле, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать $350 млн с ПриватБанка. Иск подали шесть офшорных компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlin и Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Если бы суд удовлетворил ходатайство компаний Суркисов и закрыл производство, они смогли бы обратиться в исполнительную службу с требованием списать с ПриватБанка $350 млн.

Также коллегия судей отказалась удовлетворять заявления стороны об отводе судьи-докладчика Сергея Погребного. В составе коллегии произошла замена: судью Аллу Олейник в связи с болезнью заменили на судью Григория Усика.

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В декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк, НБУ признал семью Суркисов его инсайдерами. Тогда долги банка перед ними были конвертированы в капитал банка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует об инсайдерстве.

В середине июня 2020 года Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и возврате их личных депозитов на сумму свыше 1 млрд грн, конвертированных в капитал банка во время национализации.

В декабре 2020 года шесть британских компаний, связанных с Суркисами, просили Верховный суд закрыть кассационное производство по жалобе ПриватБанка, которое блокирует списание с него $350 млн в пользу указанных компаний.

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Юрий Тарасовский

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