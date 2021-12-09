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Тигипко о стоимости monobank: "Миллиард – слишком мало. Мы никуда не торопимся"

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 12:42
Тигипко о стоимости monobank:
Сергей Тигипко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Стоимость monobank, коллаборации Универсал Банка и компании Fintech Band от бывших топ-менеджеров ПриватБанка, оценивается в разы больше, чем $1 млрд, сообщил совладелец банка Сергей Тигипко, передает Минфин. 

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"Три – это слишком низкий мультипликатор для финтеха, которые в мире продаются с коэффициентами 5-6 и более", – объяснил Сергей Тигипко изданию в кулуарах конференции UAFIN.TECH 2021. 

По словам владельца Универсал Банка, годовая прибыль от monobank превышает $300 млн. Сергей Тигипко добавил, что предметных переговоров по продаже monobank пока не было.

Кроме того, monobank продолжает активно расти после увеличения капитала в сентябре. По оценкам банкира, нынешнего запаса хватит как минимум до февраля, затем планируется очередное увеличение капитала.

monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. Fintech основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, в том числе экс-предправления банка Александр Дубилет и его сын Дмитрий. Сейчас в основателях значатся – Алексей Дубилет (сын Александра Дубилета, 33,74% акций), Евгения Кривенко (17,18%), Олег Гороховский (17,18%), Вадим Ковалев (4,91%), Дарья Букреева (4,91%), Михаил Рогальский (17,18%). 
  • В августе 2021 года Олег Гороховский сообщал, что стоимость monobank составляет более $1 млрд.
  • В сентябре 2021 года Универсал Банк Тигипка увеличил уставный капитал в monobank на 1 млрд грн.
  • Количество активных карт mono к сентябрю 2021-го возросло до 4,3 млн штук – вдвое больше, чем в 2020-м. Розничный кредитный портфель за год вырос в полтора раза – до 23,3 млрд грн.
  • В ноябре Forbes сообщал, что владельцы Альфа-Банка планировали приобрести monobank за более чем $1 млрд, но не договорились с владельцами. Позже, Роман Шпек, глава наблюдательного совета Альфа-Банка, сообщил, что номинальный владелец банка не вел переговоры по покупке monobank.

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Наталия Фреик
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