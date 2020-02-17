Топ-менеджер ПриватБанка возглавил департамент НБУ

С 17 февраля Департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины возглавил бывший член правления ПриватБанка Алексей Шабан.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Шабан назначен на должность по результатам открытого конкурса.

В сферу полномочий нового директора входит: определение политики Нацбанка в сфере регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов и безналичных расчетов; развитие НПС "ПРОСТІР"; надзор (оверсайт) за платежными системами.

"Значительный опыт работы Алексея Шабана в банке с разветвленной платежной инфраструктурой и широкой линейкой платежных продуктов станет полезным достоянием и центрального банка", - отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

объявил об оптимизации своей структуры под новые функции в пределах проекта "сплит": созданы два новых департамента, обновлена действующая структура НБУ, а также полностью обновлена структура департамента лицензирования. В конце января НБУ

16 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о " сплите " Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Набанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).