Топ-менеджер ПриватБанка возглавил департамент НБУ

С 17 февраля Департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины возглавил бывший член правления ПриватБанка Алексей Шабан.
Как сообщает пресс-служба НБУ, Шабан назначен на должность по результатам открытого конкурса.
В сферу полномочий нового директора входит: определение политики Нацбанка в сфере регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов и безналичных расчетов; развитие НПС "ПРОСТІР"; надзор (оверсайт) за платежными системами.
"Значительный опыт работы Алексея Шабана в банке с разветвленной платежной инфраструктурой и широкой линейкой платежных продуктов станет полезным достоянием и центрального банка", - отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.
- В конце января НБУ объявил об оптимизации своей структуры под новые функции в пределах проекта "сплит": созданы два новых департамента, обновлена действующая структура НБУ, а также полностью обновлена структура департамента лицензирования.
- 16 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите". Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Набанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Справка.
Алексей Шабан проработал более 24 лет в ПриватБанке. С августа 2018 года он был членом правления ПриватБанка
по вопросам розничного бизнеса и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы. До декабря 2016 года несколько лет возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.
Шабан в 1995 году окончил Национальную металлургическую академию Украины по специальности "Менеджмент предприятий".