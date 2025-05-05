Третий по величине банк Польши продали почти за 7 млрд евро

Erste Group покупает Santander Bank Polska. Это одно из крупнейших банковских соглашений в Европе за последние годы

Фото: Santander Bank Polska

Австрийская группа Erste покупает контрольный пакет акций (49%) у польского банка Santander Bank Polska и долю в 50% у инвестиционной компании Santander TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) у испанского банка Santander. Об этом Erste сообщила на своем сайте в понедельник, 5 мая.

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Сумма сделки составляет 7 млрд евро, из которых 6,8 млрд стоит сам банк, 0,2 млрд – Santander TFI.

Erste Group сообщила, что соглашение позволит ей выйти на перспективный польский рынок и закрепить позиции ведущего банка в Центральной и Восточной Европе.

Ожидается, что соглашение будет закрыто примерно в конце 2025 года после получения необходимых регуляторных разрешений.

Santander Bank Polska – третий по величине банк в Польше.

Австрийцы получат контроль над польским банком как крупнейший акционер, хотя и без контрольного пакета акций.

Эта сделка – одна из крупнейших в банковском секторе Европы за последние годы, указывает Bloomberg.

Erste обслуживает более 16 млн клиентов в семи европейских странах. Польский Santander позволит увеличить клиентскую базу до 23 млн клиентов.