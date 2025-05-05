Третій за величиною банк Польщі продають майже за 7 млрд євро
Австрійська група Erste купує 49% акцій в польському банку Santander Bank Polska та частку в 50% в інвестиційній компанії Santander TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) в іспанського банку Santander. Про це Erste повідомила на своєму сайті в понеділок, 5 травня.
Сума угоди становить 7 млрд євро, з яких 6,8 млрд коштує сам банк, 0,2 млрд – Santander TFI.
Erste Group повідомила, що угода дозволить їй вийти на перспективний польський ринок і закріпити позиції провідного банку в Центральній та Східній Європі.
Очікується, що угода буде закрита приблизно наприкінці 2025 року після отримання необхідних регуляторних дозволів.
Santander Bank Polska – третій за величиною банк у Польщі.
Австрійці отримають контроль над польським банком як найбільший акціонер, хоча й не матимуть контрольного пакета акцій.
Ця угода – одна з найбільших у банківському секторі Європи за останні роки, вказує Bloomberg.
Erste обслуговує понад 16 млн клієнтів у семи європейських країнах. Польський Santander дозволить збільшити клієнтську базу приблизно до 23 млн клієнтів.
- У 2006-2013 роках Erste Group володіла в Україні Ерсте Банком. У грудні 2012 року австрійці вирішили продати його бізнесмену Олександру Адарічу. Він приєднав його до Фідобанку, а через кілька років об'єднаний банк збанкрутував.