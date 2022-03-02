Цена акций Сбербанка на Лондонской бирже обвалилась до $0,01

Акции российского Сбербанка на Лондонской фондовой бирже потеряли более 90% стоимости с начала торгов в среду, обвалившись до $0,01. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В последующие часы акции Сбербанка торговались на уровне $0,02.

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Обвал произошел после того, как Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.

Банк объяснил, что дочерние банки Сбербанка в Европе столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

Сбербанк заявил, что больше не сможет осуществить поставку ликвидности европейским дочерним компаниям по распоряжению центрального банка, но уровень его капитала и качество активов достаточны для выплаты всем вкладчикам.

28 февраля Европейский центробанк заявил о возможном банкротстве Sberbank Europe AG и его дочерних компаний в Хорватии и Словении.

2 февраля Сбербанк заявил, что уходит с европейского рынка.

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Роман Брыль

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