UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Цена акций Сбербанка на Лондонской бирже обвалилась до $0,01

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 13:03
Цена акций Сбербанка на Лондонской бирже обвалилась до $0,01 - Фото
Фото: depositphotos.com

Акции российского Сбербанка на Лондонской фондовой бирже потеряли более 90% стоимости с начала торгов в среду, обвалившись до $0,01. Об этом свидетельствуют данные биржи.  

В последующие часы акции Сбербанка торговались на уровне $0,02. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Обвал произошел после того, как Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.  

Банк объяснил, что дочерние банки Сбербанка в Европе столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. 

Сбербанк заявил, что больше не сможет осуществить поставку ликвидности европейским дочерним компаниям по распоряжению центрального банка, но уровень его капитала и качество активов достаточны для выплаты всем вкладчикам. 

Цена акций Сбербанка на Лондонской бирже обвалилась до $0,01

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обвал акций санкции против россии сбербанк россии лондонская фондовая биржа война против Украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 