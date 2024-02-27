Цена вопроса – 7 млрд грн: ФГВФЛ жалуется на давление со стороны ликвидированных банков

Светлана Рекрут. Фото: ФГВФЛ

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила о кампании дискредитации Фонда, организованной акционерами ликвидированных банков.

"В последнее время, после решения НБУ об отзыве лицензии у банков, обвиненных в мискодинге, Фонду объявили настоящую вендетту. Отдельные СМИ, в том числе с откровенно пророссийским следом, начали заказные медиакампании по дискредитации нашей работы", — написала Рекрут в колонке для агентства Интерфакс-Украина.

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По ее словам информационные атаки на Фонд усиливаются всякий раз, когда возникает вопрос сотрудничества с правоохранительными органами или государственной налоговой службой, которые проверяют работу банков за период до принятия решения о выводе их с рынка.

"Очевидно, заранее осознавая масштабы будущих выявленных нарушений, на нас начали давить, чтобы мы не предоставляли запрашиваемую государственными органами информацию. В конце концов, поняв, что мы не нарушим закон, пообещали, что мы пожалеем", — утверждает Рекрут.

Она добавляет, что цена вопроса – более 7 млрд грн штрафов, которые государственная налоговая служба насчитала по банкам, ликвидированным в прошлом году.

Из них уже перечислено в бюджет более 500 млн грн за 2023 год.

Директор-распорядитель заверяет, что Фонд будет выполнять требования законодательства, руководствуясь интересами государства и делать все, чтобы вернуть средства государству и кредиторам банков.

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На начало года ФГВФЛ подал 87 исковых заявлений к связанным лицам 54 банков о возмещении ущерба, причиненного кредиторам банков, на общую сумму свыше 172 млрд грн.

За время своего существования Фонд выплатил более 104 млрд грн гарантированного возмещения 2,5 млн вкладчикам. За время полномасштабной войны Фонд выплатил почти 9 млрд грн вкладчикам и обеспечил перечисление в госбюджет почти 27 млрд грн.

7 декабря 2023 года налоговая получила 550 млн грн из ликвидированного Айбокс Банка.

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