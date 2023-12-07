Налоговая получила 550 млн грн из ликвидированного Айбокс Банка

Фото: Ibox bank/Facebook

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) частично удовлетворил требования восьмой очереди кредиторов ликвидированного Айбокс Банка (Ibox bank) и перечислил Государственной налоговой службе 550 млн грн неуплаченных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Сумма налогов была начислена по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации.

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Все требуемые процедуры и перечисление средств в госбюджет были выполнены в сжатые сроки, учитывая потребность финансовой поддержки воюющей страны, объясняют в Фонде.

На сегодня требования кредиторов банка удовлетворены на общую сумму 1,34 млрд грн. В рамках гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка выплачено более 280 млн грн (около 95% от общей гарантированной суммы).

Национальный банк отозвал банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировал его в марте этого года.

Айбокс Банк был одним из финучреждений, которые обслуживали нелегальные трансакции игорного бизнеса.

"История с выводом с рынка Ibox банка, занимавшегося систематическим "отмыванием" средств, в том числе в сфере игорного бизнеса, была бы неполной без погашения налоговых обязательств перед государством. Теперь все стало на свои места", — прокомментировал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

В ноябре 2023 года игорный бизнес заплатил рекордную сумму налогов.

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