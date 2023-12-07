Налоговая получила 550 млн грн из ликвидированного Айбокс Банка
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) частично удовлетворил требования восьмой очереди кредиторов ликвидированного Айбокс Банка (Ibox bank) и перечислил Государственной налоговой службе 550 млн грн неуплаченных налогов. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Сумма налогов была начислена по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации.
Все требуемые процедуры и перечисление средств в госбюджет были выполнены в сжатые сроки, учитывая потребность финансовой поддержки воюющей страны, объясняют в Фонде.
На сегодня требования кредиторов банка удовлетворены на общую сумму 1,34 млрд грн. В рамках гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка выплачено более 280 млн грн (около 95% от общей гарантированной суммы).
Национальный банк отозвал банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировал его в марте этого года.
Айбокс Банк был одним из финучреждений, которые обслуживали нелегальные трансакции игорного бизнеса.
"История с выводом с рынка Ibox банка, занимавшегося систематическим "отмыванием" средств, в том числе в сфере игорного бизнеса, была бы неполной без погашения налоговых обязательств перед государством. Теперь все стало на свои места", — прокомментировал глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.
- В ноябре 2023 года игорный бизнес заплатил рекордную сумму налогов.