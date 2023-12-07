Податкова отримала 550 млн грн із ліквідованого Айбокс Банку

Фото: Ibox bank/Facebook

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) частково задовольнив вимоги восьмої черги кредиторів ліквідованого Айбокс Банку (Ibox bank) та перерахував Державній податковій службі 550 млн грн несплачених податків. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Суму податків було нараховано за результатами перевірки діяльності банку за період до ухвалення рішення про його ліквідацію.

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Усі необхідні процедури та перерахування коштів до держбюджету були виконані в стислий термін, з огляду на потребу фінансової підтримки країни, що воює, пояснюють у Фонді.

На сьогодні вимоги кредиторів банку задоволені на загальну суму 1,34 млрд грн. У межах гарантованої суми відшкодування вкладникам банку виплачено понад 280 млн грн (близько 95% від загальної гарантованої суми).

Національний банк відкликав банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідував його у березні цього року.

Айбокс Банк був однією з фінустанов, які обслуговували нелегальні трансакції грального бізнесу.

"Історія з виведенням з ринку Ibox банку, який займався систематичним "відмиванням" коштів, зокрема у сфері грального бізнесу, була б неповною без погашення податкових зобов'язань перед державою. Тепер усе стало на свої місця", – прокоментував голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

У листопаді 2023 року гральний бізнес заплатив рекордну суму податків.

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