Ціна питання – 7 млрд грн: ФГВФО скаржиться на тиск з боку ліквідованих банків

Світлана Рекрут. Фото: ФГВФО

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут заявила про кампанію дискредитації Фонду, організовану акціонерами ліквідованих банків.

"Останнім часом, після рішення НБУ про відкликання ліцензії у банків, звинувачених у міскодингу, Фонду оголосили справжню вендету. Окремі ЗМІ, зокрема з відверто проросійським слідом, розпочали замовні медіакампанії з дискредитації нашої роботи", – написала Рекрут у колонці для агентства Інтерфакс-Україна.

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За її словами, інформаційні атаки на Фонд посилюються щоразу, коли виникає питання співпраці з правоохоронними органами або державною податковою службою, які перевіряють роботу банків за період до прийняття рішення про виведення їх з ринку.

"Очевидно, заздалегідь усвідомлюючи масштаби майбутніх виявлених порушень, на нас почали тиснути, щоб ми не надавали запитувану державними органами інформацію. Зрештою, зрозумівши, що ми не порушимо закон, пообіцяли, що ми пошкодуємо", — стверджує Рекрут.

Вона додає, що ціна питання – понад 7 млрд грн штрафів, які державна податкова служба нарахувала банкам, що ліквідували минулого року.

З них уже перераховано до бюджету понад 500 млн грн за 2023 рік.

Директор-розпорядник запевняє, що Фонд виконуватиме вимоги законодавства, керуючись інтересами держави та робитиме все, щоб повернути кошти державі та кредиторам банків.

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На початок року ФГВФО подав 87 позовних заяв до пов'язаних осіб 54 банків про відшкодування збитків, заподіяних кредиторам банків, на загальну суму понад 172 млрд грн.

За час свого існування Фонд виплатив понад 104 млрд грн гарантованого відшкодування 2,5 млн вкладникам. За час повномасштабної війни Фонд виплатив майже 9 млрд грн вкладникам та забезпечив перерахування до держбюджету майже 27 млрд грн.

7 грудня 2023 року податкова отримала 550 млн грн із ліквідованого Айбокс Банку.

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