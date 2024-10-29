Центральный банк мира обсуждает закрытие проекта, задуманного Путиным для подрыва доллара

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Банк международных расчетов (BIS), называемый "центробанком для центробанков", обсуждает закрытие пилотной платформы трансграничных платежей mBridge, пишет Bloomberg.

На минувшей неделе на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин предложил создать альтернативную международную финансовую систему с использованием цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами. В таком случае центральные банки, а не банки-корреспонденты с доступом к долларовой клиринговой системе в США, будут играть главную роль в трансграничных платежах.

"Мы не можем напрямую поддерживать ни один проект БРИКС, поскольку мы не можем работать со странами, на которые распространяются санкции, – я хочу четко заявить об этом", – сказал генеральный менеджер BIS Агустин Карстенс.

mBridge устанавливает прямые цифровые связи между центральными банками сторон-участниц, что позволяет обходить санкции США.

Первоначально платформа была разработана центральными банками Китая, Таиланда, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках Инновационного центра Банка международных расчетов (BIS) и недавно достигла статуса "минимально трудоспособного продукта", что означает готовность к тестированию в реальных условиях.

Центральный банк ОАЭ сообщил, что первый трансграничный платеж "цифровых дирхамов" на сумму 50 млн дирхамов ($13,6 млн) был отправлен в Китай через mBridge в январе. В июне BIS присоединился к частным кредиторам и другим финансовым учреждениям и провел реальные трансакции.

Беспокойство западных политиков усиливается тем, что Китай поставляет ключевую технологическую основу платформы.

Заявления Путина подталкивают чиновников к скорейшему пересмотру инициативы. Непонятно, может ли закрытие проекта mBridge со стороны BIS фактически помешать центральным банкам использовать технологию. Некоторые страны могут решить продолжить работу даже без базирующегося в Базеле института.

На данном этапе сложно представить широкомасштабное развитие и принятие финансовых инструментов БРИКС в глобальном масштабе, считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре.

"В долгосрочной перспективе нет сомнений, что механизмы, подобные BRICS Bridge, могут быть полезны Китаю, России или другим странам для сокрытия конфиденциальных транзакций от западных властей", – заявила она.