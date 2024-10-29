Децентралізовану платіжну систему mBridge можуть закрити: нею зацікавився Путін

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Банк міжнародних розрахунків (BIS), який ще називають "центробанком для центробанків", обговорює закриття пілотної платформи транскордонних платежів mBridge, пише Bloomberg.

Минулого тижня на саміті БРІКС у Казані президент Росії Володимир Путін запропонував створити альтернативну міжнародну фінансову систему з використанням цифрових грошей, забезпечених фіатними валютами. У такому разі центральні банки, а не банки-кореспонденти з доступом до доларової клірингової системи у США, будуть відігравати головну роль у транскордонних платежах.

"Ми не можемо напряму підтримувати жоден проєкт БРІКС, оскільки ми не можемо працювати з країнами, на які поширюються санкції, – я хочу чітко заявити про це", – сказав генеральний менеджер BIS Агустин Карстенс.

mBridge встановлює прямі цифрові зв'язки між центральними банками сторін-учасниць, що дає змогу обходити санкції США.

Спочатку платформа була розроблена центральними банками Китаю, Таїланду, Гонконгу й Об'єднаних Арабських Еміратів у межах Інноваційного центру Банку міжнародних розрахунків (BIS) і нещодавно досягла статусу "мінімально працездатного продукту", що означає її готовність до тестування в реальних умовах.

Центральний банк ОАЕ повідомив, що перший транскордонний платіж "цифрових дирхамів" на суму 50 млн дирхамів ($ 13,6 млн) був відправлений у Китай через mBridge у січні. У червні BIS приєднався до приватних кредиторів та інших фінансових установ і здійснив реальні трансакції.

Занепокоєння західних політиків посилюється тим, що Китай постачає ключову технологічну основу платформи.

Навіть якщо BIS закриє mBridge, країни-учасниці можуть продовжити використання технології.

На даному етапі важко уявити широкомасштабний розвиток і прийняття фінансових інструментів БРІКС у глобальному масштабі, вважає старша наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Агата Демаре.

"У довгостроковій перспективі немає сумнівів, що механізми, подібні до BRICS Bridge, можуть бути корисні Китаю, Росії або іншим країнам для приховування конфіденційних транзакцій від західної влади", – заявила вона.