У ЕБРР новый президент. Кто такая Одиль Рено-Бассо
Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития избрал француженку Одиль Рено-Бассо следующим президентом банка. Об этом говорится в заявлении ЕБРР.
Одиль Рено-Бассо заменит на посту президента банка Суму Чакрабарти, который ушел в отставку в июле 2020 года после двух полных четырехлетних сроков президентства. Новый президент вступит в должность до конца текущего года.
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До своего назначения Одиль Рено-Бассо занимала пост генерального директора Казначейства Франции, где она курировала разработку экономической стратегии Франции, занималась вопросами европейских и международных финансовых отношений, торговой политики, финансового регулирования и управления госдолгом.
На этой должности она также занимала посты вице-президента Европейского экономического и финансового комитета, заместителя в группах G7 и G20, заместителя управляющего Всемирного Банка, ЕБРР и Африканского банка развития.
Одиль Рено-Бассо также является председателем Парижского клуба.
До работы в Казначействе, она была заместителем генерального директора французского государственного финансового учреждения Caisse des Depots.
Закончила Парижский институт политических исследований, является выпускницей Национальной школы управления. Также училась в Школе государственного управлении им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.
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