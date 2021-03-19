"Распри в НБУ": У Зеленского заявили, что обеспокоены внутренней ситуацией в Нацбанке

Офис президента Украины Владимира Зеленского призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели – макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина. Соответствующее заявление пресс-служба Офиса Зеленского опубликовала в Telegram-канале.

Так в Офисе президента прокомментировали расследование ГПУ против первой заместительницы главы Национального банка Катерины Рожковой и других работников НБУ в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.

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"Хотя Президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей", – говорится в сообщении.

Офис Зеленского также отметил, что при поддержке западных партнеров Украины "будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком".

По данным Kyiv Post, против замглавы НУБ Катерины Рожковой проводится расследование. Ей и другим чиновникам Нацбанка якобы грозят обвинения в госизмене и хищении денег во время национализации ПриватБанка в 2016 году. В НБУ заявляют, что ведут внутреннее расследование сотрудничества с Kroll.

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Наталия Софиенко

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