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"Распри в НБУ": У Зеленского заявили, что обеспокоены внутренней ситуацией в Нацбанке

19.03.2021, 17:25
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Офис президента Украины Владимира Зеленского призывает руководство НБУ отбросить персональные амбиции и работать ради одной цели – макроэкономической стабильности Украины и процветания каждого гражданина. Соответствующее заявление пресс-служба Офиса Зеленского опубликовала в Telegram-канале.

Так в Офисе президента прокомментировали расследование ГПУ против первой заместительницы главы Национального банка Катерины Рожковой и других работников НБУ в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.

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"Хотя Президент не может и не будет вмешиваться в любое расследование, которое продолжается, мы призываем всех соответствующих должностных лиц действовать исключительно в интересах Украины и не преследовать любые личные интересы при исполнении своих обязанностей", – говорится в сообщении.

Офис Зеленского также отметил, что при поддержке западных партнеров Украины "будет продолжать делать все необходимое, чтобы вернуть все украденные у украинского населения средства, включая деньги, связанные с ПриватБанком".

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Наталия Софиенко
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Катерина Рожкова Офис президента Украины дело ПриватБанк
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