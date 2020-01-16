Украина готова повышать гарантированную сумму вкладов. Что мешает

Украина готова к повышению гарантированной суммы вкладов до 600 000-800 000 грн, но перед этим нужно решить две проблемы. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования Светлана Рекрут.

По ее словам, на сегодня одной из препятствий на пути к повышению гарантированной суммы является долг ФГВФЛ перед Минфином.

"Украина к этому (повышению суммы, - ред.) уже готова, но для этого нам нужно обеспечить финансовую стабильность Фонда. Для этого нужно решить вопрос со 117 млрд грн нашего долга перед Минфином. Второе - нужно внедрить систему раннего реагирования на возможные проблемы в банках", - сказала Рекрут.