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Украина готова повышать гарантированную сумму вкладов. Что мешает

Украина готова повышать гарантированную сумму вкладов. Что мешает
16.01.2020, 11:56

Долг ФГВФЛ перед Минфином пока не позволяет повысить сумму возмещения клиентам банков-банкротов

Украина готова к повышению гарантированной суммы вкладов до 600 000-800 000 грн, но перед этим нужно решить две проблемы. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования Светлана Рекрут.

По ее словам, на сегодня одной из препятствий на пути к повышению гарантированной суммы является долг ФГВФЛ перед Минфином.

"Украина к этому (повышению суммы, - ред.) уже готова, но для этого нам нужно обеспечить финансовую стабильность Фонда. Для этого нужно решить вопрос со 117 млрд грн нашего долга перед Минфином. Второе - нужно внедрить систему раннего реагирования на возможные проблемы в банках", - сказала Рекрут.

  • По данным ФГВФЛ, с начала банковского кризиса 2014-2015 гг. Фонд выплатил вкладчикам банков-банкротов 90 млрд грн. Возмещение получили два миллиона человек. Сейчас гарантированная сумма возмещения составляет 200 000 грн.
  • Ранее сообщалось, что Фонд разрабатывает проект закона, которым будет предусматриваться поэтапное увеличение к 2027 году суммы гарантированного возмещения до 100 000 евро в гривневом эквиваленте.
  • В октябре 2019 года начал действовать Кодекс Украины по процедурам банкротства, согласно которому физлица, имеющие проблемные ипотечные кредиты в валюте, смогут их реструктуризировать и восстановить свою платежеспособность.
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