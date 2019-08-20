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Фонд гарантирования планирует увеличить сумму возмещения

Фонд гарантирования планирует увеличить сумму возмещения
20.08.2019, 13:37

К 2027 году сумму гарантированного возмещения могут увеличить до 100 000 евро в гривневом эквиваленте

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) намерен к 2027 году повысить сумму гарантированного возмещения до 100 000 евро в гривневом эквиваленте. До конца 2019 года планируется первое повышение. Об этом заявила глава ФГВФЛ Светлана Рекрут, сообщает пресс-служба Фонда.

По ее словам, ФГВФЛ разрабатывает проект закона, которым будет предусматриваться поэтапное увеличение к 2027 году суммы гарантированного возмещения до 100 000 евро в гривневом эквиваленте. В целом, Фонд намерен до конца текущего года сделать первое повышение гарантированного возмещения.

Рекрут также отметила, что в течение 2019-2020 годов завершается процедура ликвидации большинства банков, признанных неплатежеспособными в 2014-2015 годах. После этого ФГВФЛ сможет сконцентрироваться на тех направлениях деятельности, которые будут способствовать росту защиты прав вкладчиков, а затем - уровню их доверия к банковской системе в целом.

Сейчас ФГВФЛ гарантирует возмещение в пределах 200 000 грн.

По данным ФГВФЛ, на 1 августа 75 банков включены в реестр участников Фонда; средства, аккумулированные Фондом, превышают 7,47 млрд грн. В июле вкладчикам неплатежеспособных банков ФГВФЛ выплатил более 55 млн грн.

  • С 18 июля в ФГВФЛ новым директором-распорядителем стала Светлана Рекрут.
  • В октябре начинает действовать Кодекс Украины по процедурам банкротства, согласно которому физлица, имеющие проблемные ипотечные кредиты в валюте, смогут их реструктуризировать и восстановить свою платежеспособность.
  • В мае ФГВФЛ запустил пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк = Фонд".

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