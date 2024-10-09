Украина, несмотря на задержку, ждет первый транш из $50 млрд от G7 еще до конца 2024 года

Фото: пресс-служба Кабмина

Украина рассчитывает, что, несмотря на все задержки, финансовая помощь в рамках нового инструмента Большой семерки начнет поступать еще до конца 2024 года. Об этом во время заседания руководящего комитета Украинской платформы доноров сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Чрезвычайно важно, чтобы средства от замороженных российских активов начали поступать Украине уже до конца этого года с целью обеспечения макроэкономической стабильности. Также важно, чтобы они были для Украины безусловными и не создавали долговое бремя для бюджета", — сказал Шмыгаль, выступая по видеосвязи.

Он сказал, что эти $50 млрд будут важным ресурсом для обеспечения макрофинансовой стабильности и обеспечения потребностей украинцев.

Министр финансов Сергей Марченко, принимавший участие в заседании в Риме вживую, также отметил важность этих денег для Украины.

"Недавнее предложение ЕК объемом до 35 млрд евро является важным шагом. Рассчитываем на решение G7 по всей сумме в $50 млрд уже в ближайшее время", — сказал он.