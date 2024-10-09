Україна, попри затримку, чекає на перший транш з $50 млрд від G7 ще до кінця 2024 року

Шмигаль і Марченко розказали донорам України про потреби бюджету в фінансуванні

Фото: пресслужба Кабміну

Україна розраховує, що, попри всі затримки, фінансова допомога в межах нового інструменту Великої сімки почне надходити ще до кінця 2024 року. Про це під час засідання керівного комітету Української платформи донорів сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Надзвичайно важливо, щоб кошти від заморожених російських активів почали надходити Україні вже до кінця цього року з метою забезпечення макроекономічної стабільності. Також важливо, аби вони були для України безумовними та не створювали борговий тягар для бюджету", — сказав Шмигаль, виступаючи по відеозв'язку.

Він сказав, що ці $50 млрд будуть важливим ресурсом для забезпечення макрофінансової стабільності та забезпечення потреб українців.

Міністр фінансів Сергій Марченко, який брав участь у засіданні в Римі наживо, також наголосив на важливості цих грошей для України.

"Нещодавня пропозиція ЄК обсягом до 35 млрд євро є важливим кроком. Розраховуємо на рішення G7 щодо всієї суми у $50 млрд вже найближчим часом", – сказав він.