Україна, попри затримку, чекає на перший транш з $50 млрд від G7 ще до кінця 2024 року
Україна розраховує, що, попри всі затримки, фінансова допомога в межах нового інструменту Великої сімки почне надходити ще до кінця 2024 року. Про це під час засідання керівного комітету Української платформи донорів сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Надзвичайно важливо, щоб кошти від заморожених російських активів почали надходити Україні вже до кінця цього року з метою забезпечення макроекономічної стабільності. Також важливо, аби вони були для України безумовними та не створювали борговий тягар для бюджету", — сказав Шмигаль, виступаючи по відеозв'язку.
Він сказав, що ці $50 млрд будуть важливим ресурсом для забезпечення макрофінансової стабільності та забезпечення потреб українців.
Міністр фінансів Сергій Марченко, який брав участь у засіданні в Римі наживо, також наголосив на важливості цих грошей для України.
"Нещодавня пропозиція ЄК обсягом до 35 млрд євро є важливим кроком. Розраховуємо на рішення G7 щодо всієї суми у $50 млрд вже найближчим часом", – сказав він.
- Остаточне рішення про виділення $50 млрд, найімовірніше, буде ухвалене після виборів президента США.