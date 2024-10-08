Угорщина затримує затвердження 35 млрд євро для України до завершення виборів у США

Міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга (Фото: Varga Mihály / Facebook)

Угорщина затримає ухвалення Євросоюзом ключового рішення, необхідного для виділення Україні грошей за механізмом, погодженим Великою сімкою. Про це сказав міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга, повідомляє Reuters.

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Кредит на загальну суму $50 млрд, узгоджений лідерами G7 у червні, має обслуговуватися коштом заморожених на Заході активів російського Центрального банку на суму близько $300 млрд. Європейський Союз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро. Але решта коштів має надійти від США та інших членів G7.

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Водночас Вашингтон наполягає на перегляді термінів продовження санкцій ЄС проти Росії. Зараз їх продовжують кожні шість місяців, а США просять збільшити термін до трьох років. Це необхідно для гарантій стабільного обслуговування кредитів (які мають бути взяті країнами G7 заради допомоги Україні) коштом заморожених у Європі активів.

Проте Угорщина вважає, що спішити з цим поки що не варто.

"Ми вважаємо, що питання продовження російських санкцій має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США в цьому питанні", – заявив Варга.

Це питання обговорюватимуть на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, однак рішення Угорщини означає, що остаточний розподіл внесків між країнами G7 буде визначено лише після виборів 5 листопада.

Раніше ЄС почав готуватися до надання Україні до 40 млрд євро без участі США через побоювання, що Угорщина може завадити блоку дати гарантії, які потрібні США для участі у схемі із замороженими російськими активами. Водночас Урсула фон дер Ляєн сподівається, що інші учасники G7 також зроблять свій внесок, як обіцяли.