Венгрия задерживает утверждение 35 млрд евро для Украины до завершения выборов в США

Министр финансов Венгрии Михали Варга (Фото: Varga Mihály / Facebook)

Венгрия задержит принятие Евросоюзом ключевого решения, необходимого для выделения Украине денег по механизму, согласованному Большой семеркой. Об этом сказал министр финансов Венгрии Михали Варга, сообщает Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Кредит на общую сумму $50 млрд, согласованный лидерами G7 в июне, должен обслуживаться за счет замороженных на Западе активов российского Центрального банка на сумму около $300 млрд. Европейский Союз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро. Но остальные средства должны поступить от США и других членов G7.

Читайте также Более 30 стран и ЕС пообещали не размораживать активы России, пока она не заплатит Украине

При этом Вашингтон настаивает на пересмотре сроков продления санкций ЕС против России. Сейчас их продлевают каждые шесть месяцев, а США просят увеличить срок до трех лет. Это необходимо для гарантий стабильного обслуживания кредитов (которые должны взять страны G7 ради помощи Украины) за счет замороженных в Европе активов.

Однако Венгрия считает, что спешить с этим пока не стоит.

"Мы считаем, что вопрос продления российских санкций должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе", – заявил Варга.

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября, однако решение Венгрии означает, что окончательное распределение вкладов между странами G7 будет определено только после выборов 5 ноября.

Ранее ЕС начал готовиться к предоставлению Украине до 40 млрд евро без участия США из-за опасений, что Венгрия может помешать блоку дать гарантии, необходимые США для участия в схеме с замороженными российскими активами. В то же время Урсула фон дер Ляйен надеется, что другие участники G7 также внесут свой вклад, как обещали.