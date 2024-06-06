Украина за месяц без финансовой помощи потеряла более $3 млрд резервов
Международные резервы Украины в мае 2024 года уменьшились на 7,9% – до $39 млрд, говорится на сайте НБУ. Такое резкое сокращение объясняется тем, что в прошлом месяце практически не было международной финансовой помощи.
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За весь май на валютные счета в Национальном банке поступило всего $20 млн от Всемирного банка и еще $123,1 млн от размещения валютных облигаций, в то время как за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте пришлось выплатить $412,3 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду еще $240,8 млн.
Чистая продажа валюты Нацбанком на внутреннем рынке в мае выросла до $3,08 млрд (на 36% больше, чем в апреле).
В июне Украина должна получить новые транши финансовой помощи Международного валютного фонда и Евросоюза, поэтому такое резкое сокращение резервов временное.
- В марте 2024 года резервы Украины выросли до $43,8 млрд, что стало новым историческим рекордом. В апреле они снизились до $42,4 млрд.
- Нацбанк прогнозирует, что в течение 2024-2025 годов резервы Украины будут находиться на высоком уровне. С 2026 года финансовая помощь международных партнеров существенно сократится, в результате чего резервы начнут уменьшаться (по действующему прогнозу – до $39 млрд на конец 2026 года).