Україна за місяць без фінансової допомоги втратила понад $3 млрд резервів
Міжнародні резерви України у травні 2024 року зменшились на 7,9% – до $39 млрд, йдеться на сайті НБУ. Таке різке скорочення пояснюється тим, що минулого місяця практично не було міжнародної фінансової допомоги.
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За весь травень на валютні рахунки в Національному банку надійшло всього $20 млн від Світового банку і ще $123,1 млн від розміщення валютних облігацій, тоді як за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити $412,3 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду ще $240,8 млн.
Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку у травні зріс до $3,08 млрд (на 36% більше проти квітня).
У червні Україна має отримати нові транші фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, тому таке різке скорочення резервів тимчасове.
- У березні 2024 року резерви України зросли до $43,8 млрд, що стало новим історичним рекордом. У квітні вони зменшились до $42,4 млрд.
- Нацбанк прогнозує, що протягом 2024-2025 років резерви України будуть на високому рівні. З 2026 року фінансова допомога міжнародних партнерів відчутно скоротиться, внаслідок чого резерви почнуть зменшуватися (за чинним прогнозом – до $39 млрд на кінець 2026 року).