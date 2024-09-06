Украинские банки нарастили доходы, больше всего – МТБ Банк
Около 120 млрд грн заработали украинские банки за семь месяцев 2024 года по данным НБУ. 93 млрд грн составила чистая прибыль после налогообложения. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
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119,44 млрд грн прибыли вместе получили банки в Украине. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году: 97,53 млрд грн. На ПриватБанк приходится 40% прибыли всех банков, а больше всего вырос МТБ — аж в 13 раз.
Топ-10 банков Украины по прибыли
АО "Альпари Банк" отозвало свою лицензию по собственному желанию в июне, поэтому в Украине работает 62 банка. Восемь из них получили ущерб.
На государственные банки приходится 63% общей прибыли всех банков. Стабильно лидирует Приват: 37,16 млрд грн прибыли после налогообложения. Это на 8% больше, чем в прошлом году.
Именно на Приват приходится 40% общей прибыли всех банков страны. Расходы банка на налоги выросли в 1,5 раза и составили 12,13 млрд грн.
В общей сложности пять из шести государственных банков за этот период получили совокупную прибыль в размере 58,84 млрд грн, а расходы на налоги составили 14,6 млрд грн.
Банки с иностранным капиталом
21,4 млрд грн заработали банки с иностранным капиталом. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на прибыль банков этой группы вырос в 1,7 раза в этом году и достиг 7,26 млрд грн. В настоящее время на них приходится 23% от совокупной прибыли всех банков.
Райффайзен Банк остался лидером этой группы: 4,87 млрд грн. Это на 28% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Расходы на налоги Райффайзен Банка выросли вдвое и составили 1,63 млрд грн.
Банки с частным капиталом
Совокупная прибыль банков с частным капиталом выросла на 29% – до 13,39 млрд грн. Соответственно, налоги выросли вдвое — до 3,95 млрд грн. В настоящее время на эту группу банков приходится 14% совокупной прибыли.
Лидером группы является ПУМБ – 4,24 млрд грн. В то же время наибольший прирост среди всех банков страны показал МТБ Банк: в 13 раз — до 539,8 млн грн.
Наряду с заработками растет и налог на прибыль. Так, в этом году финансовые учреждения уже уплатили в 1,8 раза больше налога на прибыль, чем в прошлом — до 25,83 млрд грн. Даже несмотря на увеличение налогов, чистая прибыль все равно больше на 13%, чем в минувшем году: 93,61 млрд грн против 83,18 млрд грн.
В Верховной Раде рассматривают законопроект №11416-д, в котором предлагается ввести 50% налога на прибыль для банков на 2024 год.
- В первом полугодии 2024 года украинские платежеспособные банки получили рекордные 79 млрд грн чистой прибыли благодаря сохранению высокой чистой процентной маржи и почти нулевым отчислением в резервы под убытки от активных операций.