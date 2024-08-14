Нацбанк объяснил рекордную прибыль украинских банков: за полгода – 79 млрд грн

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В первом полугодии 2024 года украинские платежеспособные банки получили рекордные 79 млрд грн чистой прибыли благодаря сохранению высокой чистой процентной маржи и почти нулевым отчислением в резервы под убытки от активных операций. Об этом сообщает НБУ.

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В течение второго квартала 2024 года доходность основных видов активов банков снижалась. Быстрее всего спадала доходность депозитных сертификатов НБУ, в то же время банки уменьшали объемы этих вложений. Рыночные ставки по ОВГЗ и кредитам также снизились, в то же время их объемы росли.

Именно за счет наращивания активов банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу и увеличили доходы.

Рентабельность капитала банков за первое полугодие 2024 года составила 48,4%, тогда как в первой половине 2023 года этот показатель был на уровне 56%.

В то же время растут объемы начисленных банками налогов на прибыль. За первое полугодие они составили 22 млрд грн. Также за это время только семь малых банков из 62 платежеспособных были убыточными с совокупным убытком 171 млн грн.

За 2023 год банки получили 82,8 млрд грн чистой прибыли после начисления 76,2 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.