Нацбанк пояснив рекордну прибутковість українських банків: за пів року – 79 млрд грн

Фото: Depositphotos

У першому півріччі 2024 року українські платоспроможні банки отримали рекордні 79 млрд грн чистого прибутку завдяки збереженню високої чистої процентної маржі та майже нульовим відрахуванням в резерви під збитки від активних операцій. Про це повідомляє НБУ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Упродовж другого кварталу 2024 року дохідність основних видів активів банків знижувалась. Найшвидше спадала дохідність депозитних сертифікатів НБУ, водночас банки зменшували обсяги цих вкладень. Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їхні обсяги зростали.

Саме шляхом нарощення активів банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу та наростили доходи.

Рентабельність капіталу банків за перше півріччя 2024 року становила 48,4%, тоді як у першій половині 2023 року цей показник був на рівні 56%.

Натомість зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток. За перше півріччя вони становили 22 млрд грн. Також за цей час лише сім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн грн.

За 2023 рік банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.