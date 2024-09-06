Українські банки наростили прибутки, найбільше – МТБ Банк

93 млрд грн склав чистий прибуток українських банків після оподаткування з початку року

Відділення МТБ Банку (Фото: facebook.com/mtb.ua)

Майже 120 млрд грн заробили українські банки за сім місяців 2024 року за даними НБУ. 93 млрд грн склав чистий прибуток після оподаткування. Про це свідчать дані Опендатаботу.

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119,44 млрд грн прибутку разом отримали банки в Україні. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік: 97,53 млрд грн. На ПриватБанк припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ — аж у 13 разів.

Десятка банків України за прибутком

АТ "Альпарі Банк" відкликало свою ліцензію за власним бажанням у червні, тож наразі в Україні працює 62 банки. Вісім з них отримали збитки.

На державні банки припадає 63% від загального прибутку усіх банків. Стабільно лідирує Приват: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 8% більше, ніж минулоріч.

Саме на Приват припадає 40% від загального прибутку всіх банків країни. Витрати банку на податки виросли у 1,5 раза та склали 12,13 млрд грн.

Загалом п'ять із шести державних банків за цей період отримали сукупний прибуток у розмірі 58,84 млрд грн, а витрати на податки склали 14,6 млрд грн.

Банки з іноземним капіталом

21,4 млрд грн заробили банки з іноземним капіталом. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Податок на прибуток банків цієї групи виріс в 1,7 раза цьогоріч та сягнув 7,26 млрд грн. Наразі на них припадає 23% від сукупного прибутку усіх банків.

Райффайзен Банк залишився лідером цієї групи: 4,87 млрд грн. Це на 28% більше, ніж за відповідний період минулоріч. Витрати на податки Райффайзен Банку зросли вдвічі та склали 1,63 млрд грн.

Банки з приватним капіталом

Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% — до 13,39 млрд грн. Відповідно, податки зросли вдвічі — до 3,95 млрд грн. Наразі на цю групу банків припадає 14% сукупного прибутку.

Лідером групи є ПУМБ — 4,24 млрд грн. Водночас найбільший приріст серед усіх банків країни показав МТБ Банк: аж у 13 разів — до 539,8 млн грн.

Разом із заробітками росте й податок на прибуток. Так, цьогоріч фінансові установи вже сплатили у 1,8 раза більше податку на прибуток, ніж минулоріч — до 25,83 млрд грн. Навіть попри збільшення податків, чистий прибуток все одно більший на 13%, аніж торік: 93,61 млрд грн проти 83,18 млрд грн.

Наразі у Верховній Раді розглядають законопроєкт №11416-д, у якому пропонується запровадити 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік.