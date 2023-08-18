Украинские банки вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов

Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков.

Объем и количество ипотечных кредитов выросли более чем в два раза по сравнению с маем, уточняют в НБУ.

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Рост связан с активизацией госпрограммы льготной ипотеки єОселя.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9% (в мае – 8,1%).

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в июне выдано в городе Киеве и Киевской области – 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема), Львовской (25 договоров на 41,8 млн грн), Ровенской (30 на 41,6 млн грн.) и Винницкой (26 на 37,5 млн грн.) областях.

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О выдаче новой ипотеки в июне информировали пять банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

В ходе опроса в июле 2023 года ответы предоставили 26 банков, доля которых в общем валовом ипотечном портфеле на конец 2021 года составила 94,9%.

1 августа 2023 года программу єОселя расширили для большего числа украинцев.

2 августа шестой банк присоединился к госпрограмме льготной ипотеки єОселя.

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