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Украинские банки вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 16:50
Украинские банки вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов - Фото
Фото: depositphotos.com

Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков.   

Объем и количество ипотечных кредитов выросли более чем в два раза по сравнению с маем, уточняют в НБУ. 

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Рост связан с активизацией госпрограммы льготной ипотеки єОселя. 

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в июне 7,9% (в мае – 8,1%). 

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в июне выдано в городе Киеве и Киевской области – 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема), Львовской (25 договоров на 41,8 млн грн), Ровенской (30 на 41,6 млн грн.) и Винницкой (26 на 37,5 млн грн.) областях. 

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О выдаче новой ипотеки в июне информировали пять банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. 

В ходе опроса в июле 2023 года ответы предоставили 26 банков, доля которых в общем валовом ипотечном портфеле на конец 2021 года составила 94,9%. 

Роман Брыль
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