Українські банки вдвічі збільшили видання іпотечних кредитів

Банки України у червні 2023 року видали 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку із посиланням на результати щомісячного опитування банків.

Обсяг та кількість іпотечних кредитів зросли більш ніж вдвічі порівняно з травнем, уточнюють у НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Зростання пов'язане з активізацією держпрограми пільгової іпотеки єОселя.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у червні 7,9% (у травні – 8,1%).

У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у червні видано у місті Києві та Київській області – 223 договори на загальну суму 377,9 млн грн (50,1% від загального обсягу), Львівській (25 договорів на 41,8 млн грн), Рівненській (30 на 41,6 млн грн) та Вінницькій (26 на 37,5 млн грн) областях.

Читайте також

Про видання нової іпотеки у червні поінформували п'ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Під час опитування у липні 2023 року відповіді надали 26 банків, частка яких у загальному валовому іпотечному портфелі на кінець 2021 року становила 94,9%.

1 серпня 2023 року програму єОселя розширили для більшої кількості українців.

2 серпня шостий банк приєднався до держпрограми пільгової іпотеки єОселя.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини