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23.03.2019, 12:30

Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп

Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп

Первый валютный своп в Украине был проведен между банком и экспортером агропродукции

Украинский банк впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа в формате гривня-доллар, сообщает пресс-служба Национального банка.

Первая тестовая операция была проведена банком с одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции.

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Своп - обмен валютами с обязательством обратного обмена через определенное время. Этот инструмент был введен в рамках валютной либерализации.

"Это цивилизованная мировая практика и приобщение к ней украинских предприятий является, безусловно, позитивным сигналом для экономики", - отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Напомним, 7 февраля вступил в силу новый закон "О валюте и валютных операциях".

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Теги: валютный своп, валютная либерализация
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