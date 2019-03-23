Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп

Украинский банк впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа в формате гривня-доллар, сообщает пресс-служба Национального банка.

Первая тестовая операция была проведена банком с одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции.

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Своп - обмен валютами с обязательством обратного обмена через определенное время. Этот инструмент был введен в рамках валютной либерализации.

"Это цивилизованная мировая практика и приобщение к ней украинских предприятий является, безусловно, позитивным сигналом для экономики", - отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Напомним, 7 февраля вступил в силу новый закон "О валюте и валютных операциях".