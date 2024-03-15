Украинцы предпочли гривневые депозиты в феврале. Данные НБУ

Гривневых вкладов в банках стало больше, а валютных меньше

Фото: depositphotos.com

Общий депозитный портфель по банковской системе, согласно данным НБУ, в феврале вырос на 16,9 млрд. (1,6%) и составляет 1,07 трлн грн.

Гривневых депозитов стало больше на 15 млрд. грн. (2,2%). По банковской системе депозитный портфель в национальной валюте составляет 706,4 млрд грн. Доходность гривневых депозитов снизилась на 0,1 п.п. и составляет 13,6% годовых.

Валютный депозитный портфель уменьшился на $35 млн (0,4%) и составил в целом $9,4 млрд. Средняя депозитная ставка для доллара держится без изменений с октября прошлого года – 1,1% годовых.