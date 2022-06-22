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Украинцы в Швейцарии смогут менять наличные гривни на франки

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 19:07
Украинцы в Швейцарии смогут менять наличные гривни на франки - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины и Национальный банк Швейцарии заключили соглашение, позволяющие украинцам менять наличную гривню на швейцарские франки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Швейцарии, смогут обменять наличную гривню на швейцарские франки в отдельных отделениях банков UBS и Credit Suisse с 27 июня 2022 года.  

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Обменять можно только до 10 000 грн. Принимаются банкноты номиналом от 100 до 1000 грн.  Банкноты низших номиналов, монеты, изношенные банкноты обменивать не будут. 

Обмен будет осуществляться по фиксированному курсу НБУ. Информация о курсе будет еженедельно публиковаться на сайтах UBS и Credit Suisse.  

С начала войны Нацбанк уже заключил соглашения об обмене наличной гривни с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландов. 

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Роман Брыль
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