Украли с карт полтора миллиона. Полиция разоблачила банду скиммеров: фото

Сотрудники киберполиции разоблачили участников преступной группировки, которые украли с платежных карт украинцев более 1,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

"Пятеро фигурантов изготавливали специальные скимминговые устройства для компрометации банковских карт. Устройства копировали данные, нанесенные на магнитную полосу карт", – отмечается в сообщении.

Кроме того, правонарушители устанавливали миникамеры, направленные на клавиатуру банкомата и записывали введенную держателями карт информацию.

В дальнейшем участники группировки изготавливали дубликаты платежных карт и незаконно обналичивали средства.

Нанесенный преступниками ущерб оценивается более чем в 1,5 млн грн.

Правоохранители провели восемь обысков по месту жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства.

Участникам группировки объявлено подозрение по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления организованной группой), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами, оборудованием для их изготовления), по ст. 231 (незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну), ч. 3 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

В начале сентября в Нацбаке сообщили о том, что за первое полугодие нынешнего года зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинцев на общую сумму 86,4 млн грн.

В середине сентября СБУ разоблачила группировку мошенников, которые похищали деньги с платежных карт.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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