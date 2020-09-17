Похищали деньги с карт. СБУ разоблачила группировку мошенников: фото
В Мелитополе Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группировки, участники которой похищали средства с банковских счетов украинцев и иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл-центр, где "работало" 54 оператора.
Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-кодах, номерах и пин-кодах платежных карт.
После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные им банковские счета.
Для "работы" с клиентами банков из других стран злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.
По оперативной информации, участники группировки похищали ежемесячно более 3 млн грн.
Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители изъяли 124 единицы компьютерной техники, 6 единиц телекоммуникационного оборудования, почти 60 000 грн, мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.
Изъятое оборудование передано для проведения соответствующих экспертиз.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.
- В начале сентября НБУ дал советы украинцам, как не стать жертвой мошенников.
- Также в начале сентября в НБУ сообщили о том, что за первое полугодие нынешнего года зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинцев на общую сумму 86,4 млн грн.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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