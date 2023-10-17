Укрэксимбанк начал исправлять ситуацию с достаточностью капитала

Государственному Укрэксимбанку, более года нарушавшему нормативы адекватности капитала, удалось несколько исправить ситуацию.

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На сайте НБУ сообщается, что по состоянию на 1 октября фактическое значение норматива Н2 (достаточность регулятивного капитала, не менее 10%) у Укрэксимбанка составило 10,05%.

С нормативом Н3 (достаточность основного капитала, не менее 7%) остаются проблемы, его показатель – 5,55%.

"И хотя более точная картина по Эксиму, а также другим банкам из группы 20 крупнейших учреждений будет ясна после окончательного подведения результатов стресс-тестов, это, безусловно, положительная тенденция, которая заслуживает быть отмеченной", — сказал по этому поводу глава финансового комитета Верховной Рады. Даниил Гетманцев.