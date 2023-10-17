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Укрэксимбанк начал исправлять ситуацию с достаточностью капитала

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 16:26
Укрэксимбанк начал исправлять ситуацию с достаточностью капитала - Фото
Фото: Укрэксимбанк

Государственному Укрэксимбанку, более года нарушавшему нормативы адекватности капитала, удалось несколько исправить ситуацию.

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На сайте НБУ сообщается, что по состоянию на 1 октября фактическое значение норматива Н2 (достаточность регулятивного капитала, не менее 10%) у Укрэксимбанка составило 10,05%.

С нормативом Н3 (достаточность основного капитала, не менее 7%) остаются проблемы, его показатель – 5,55%.

"И хотя более точная картина по Эксиму, а также другим банкам из группы 20 крупнейших учреждений будет ясна после окончательного подведения результатов стресс-тестов, это, безусловно, положительная тенденция, которая заслуживает быть отмеченной", — сказал по этому поводу глава финансового комитета Верховной Рады. Даниил Гетманцев.

  • Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова летом сообщила, что Укрэксимбанку может понадобиться докапитализация, если у него будут сохраняться проблемы с адекватностью капитала.
  • В последний раз Укрэксимбанк был докапитализирован в 2020 году – тогда это обошлось государству в 6,8 млрд грн. Также банк получал докапитализацию в 2016-2017 годах.
Андрей Водяный
банкиУкрэксимбанк
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