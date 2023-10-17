Укрэксимбанк начал исправлять ситуацию с достаточностью капитала
17.10.2023, 16:26
Фото: Укрэксимбанк
Государственному Укрэксимбанку, более года нарушавшему нормативы адекватности капитала, удалось несколько исправить ситуацию.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
На сайте НБУ сообщается, что по состоянию на 1 октября фактическое значение норматива Н2 (достаточность регулятивного капитала, не менее 10%) у Укрэксимбанка составило 10,05%.
С нормативом Н3 (достаточность основного капитала, не менее 7%) остаются проблемы, его показатель – 5,55%.
"И хотя более точная картина по Эксиму, а также другим банкам из группы 20 крупнейших учреждений будет ясна после окончательного подведения результатов стресс-тестов, это, безусловно, положительная тенденция, которая заслуживает быть отмеченной", — сказал по этому поводу глава финансового комитета Верховной Рады. Даниил Гетманцев.
- Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова летом сообщила, что Укрэксимбанку может понадобиться докапитализация, если у него будут сохраняться проблемы с адекватностью капитала.
- В последний раз Укрэксимбанк был докапитализирован в 2020 году – тогда это обошлось государству в 6,8 млрд грн. Также банк получал докапитализацию в 2016-2017 годах.
Последние новости
Комментарии