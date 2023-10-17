RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Укрексімбанк почав виправляти ситуацію з достатністю капіталу

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 16:26
Укрексімбанк почав виправляти ситуацію з достатністю капіталу - Фото
Фото: Укрексімбанк

Державному Укрексімбанку, який більше ніж рік порушував нормативи адекватності капіталу, вдалося дещо виправити ситуацію.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

На сайті НБУ повідомляється, що станом на 1 жовтня фактичне значення нормативу Н2 (достатність регулятивного капіталу, не менше 10%) в Укрексімбанку становило 10,05%.

З нормативом Н3 (достатність основного капіталу, не менше 7%) залишаються проблеми, його показник – 5,55%.

"І хоча більш точна картина щодо Ексіму, а також інших банках з групи 20 найбільших установ буде зрозуміла після остаточного підбиття результатів стрес-тестів, це безперечно позитивна тенденція, яка заслуговує бути відміченою", – сказав на цю тему голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

  • Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова влітку повідомила, що Укрексімбанку може знадобитися докапіталізація, якщо у нього будуть зберігатися проблеми з адекватністю капіталу.
  • Востаннє Укрексімбанк докапіталізовували у 2020 році – тоді це обійшлося державі у 6,8 млрд грн. Також банк отримував докапіталізацію у 2016-2017 роках.
Андрій Водяний
Укрексімбанкбанки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 