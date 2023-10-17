Укрексімбанк почав виправляти ситуацію з достатністю капіталу

Державному Укрексімбанку, який більше ніж рік порушував нормативи адекватності капіталу, вдалося дещо виправити ситуацію.

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На сайті НБУ повідомляється, що станом на 1 жовтня фактичне значення нормативу Н2 (достатність регулятивного капіталу, не менше 10%) в Укрексімбанку становило 10,05%.

З нормативом Н3 (достатність основного капіталу, не менше 7%) залишаються проблеми, його показник – 5,55%.

"І хоча більш точна картина щодо Ексіму, а також інших банках з групи 20 найбільших установ буде зрозуміла після остаточного підбиття результатів стрес-тестів, це безперечно позитивна тенденція, яка заслуговує бути відміченою", – сказав на цю тему голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.