Укрэксимбанк нарушил нормативы НБУ. Может понадобиться докапитализация – Рожкова
Государственный Укрэксимбанк нарушил нормативы адекватности капитала. Об этом сообщила в интервью Экономической правде первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
В 2023 году Нацбанк впервые за два года решил проверить качество активов банков, и предварительные результаты, по словам Рожковой, свидетельствуют о чрезмерной оптимистичности отдельных банков.
"Мы видим, что в отдельных случаях банки действительно пытались немного украсить ситуацию. Они пользовались нашими же послаблениями, которые мы ввели в начале большой войны. Следовательно, видим, что банки более оптимистично, чем реалистично, оценивают определенные кредиты", – рассказала она.
Рожкова сказала, что НБУ "работает со статистикой" шести из 20 банков, проходящих оценку качества активов.
"Есть один государственный банк, который уже нарушает нормативы адекватности капитала", – сказала она, уточнив, что речь идет именно об Укрэксимбанке.
"Мы закончим диагностику и посмотрим, что с ним может быть. Наша задача, учитывая финансовые результаты банковской системы, обойтись без докапитализации. Мы будем готовы на это пойти, если будем понимать, что устойчивость банка высока и он способен восстановить капитал самостоятельно. Если нет, то никаких послаблений делать не будем, чтобы это не угрожало финансовой стабильности", – сказала она.
- На сайте НБУ сообщается, что по состоянию на 1 июня фактическое значение норматива Н2 (достаточность регулятивного капитала, не менее 10%) у Укрэксимбанка составляло 7,42%, норматива Н3 (достаточность основного капитала, не менее 7%) – 3,72%.
- В последний раз Укрэксимбанк был докапитализирован в 2020 году – тогда это обошлось государству в 6,8 млрд грн. Также банк получал докапитализацию в 2016-2017 годах.
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