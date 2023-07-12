Укрэксимбанк нарушил нормативы НБУ. Может понадобиться докапитализация – Рожкова

Государственный Укрэксимбанк нарушил нормативы адекватности капитала. Об этом сообщила в интервью Экономической правде первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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В 2023 году Нацбанк впервые за два года решил проверить качество активов банков, и предварительные результаты, по словам Рожковой, свидетельствуют о чрезмерной оптимистичности отдельных банков.

"Мы видим, что в отдельных случаях банки действительно пытались немного украсить ситуацию. Они пользовались нашими же послаблениями, которые мы ввели в начале большой войны. Следовательно, видим, что банки более оптимистично, чем реалистично, оценивают определенные кредиты", – рассказала она.

Рожкова сказала, что НБУ "работает со статистикой" шести из 20 банков, проходящих оценку качества активов.

"Есть один государственный банк, который уже нарушает нормативы адекватности капитала", – сказала она, уточнив, что речь идет именно об Укрэксимбанке.

"Мы закончим диагностику и посмотрим, что с ним может быть. Наша задача, учитывая финансовые результаты банковской системы, обойтись без докапитализации. Мы будем готовы на это пойти, если будем понимать, что устойчивость банка высока и он способен восстановить капитал самостоятельно. Если нет, то никаких послаблений делать не будем, чтобы это не угрожало финансовой стабильности", – сказала она.