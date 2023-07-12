Укрексімбанк порушив нормативи НБУ. Може знадобитися докапіталізація – Рожкова
Державний Укрексімбанк порушив нормативи адекватності капіталу. Про це повідомила в інтерв'ю Економічній правді перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
У 2023 році Нацбанк вперше за два роки вирішив перевірити якість активів банків, і попередні результати, за словами Рожкової, свідчать про надмірну оптимістичність окремих банків.
"Ми бачимо, що в окремих випадках банки дійсно намагалися трошки прикрасити ситуацію. Вони користувалися нашими ж послабленнями, які ми запровадили на початку великої війни. Відтак бачимо, що банки більш оптимістично, ніж реалістично, оцінюють певні кредити", – розказала вона.
Рожкова сказала, що НБУ "працює зі статистикою" шести з 20 банків, які проходять оцінку якості активів.
"Є один державний банк, який уже порушує нормативи адекватності капіталу", – сказала вона, уточнивши, що йдеться саме про Укрексімбанк.
"Ми закінчимо діагностику і подивимося, що з ним може бути. Наше завдання, зважаючи на фінансові результати банківської системи, обійтися без докапіталізації. Ми будемо готові на це піти, якщо розумітимемо, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно. Якщо ні, то ніяких послаблень робити не будемо, аби це не загрожувало фінансовій стабільності", – сказала вона.
- На сайті НБУ повідомляється, що станом на 1 червня фактичне значення нормативу Н2 (достатність регулятивного капіталу, не менше 10%) в Укрексімбанку становило 7,42%, нормативу Н3 (достатність основно капіталу, не менше 7%) – 3,72%.
- Востаннє Укрексімбанк докапіталізовували у 2020 році – тоді це обійшлося державі у 6,8 млрд грн. Також банк отримував докапіталізацію у 2016-2017 роках.
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