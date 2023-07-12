Укрексімбанк порушив нормативи НБУ. Може знадобитися докапіталізація – Рожкова

Державний Укрексімбанк порушив нормативи адекватності капіталу. Про це повідомила в інтерв'ю Економічній правді перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

У 2023 році Нацбанк вперше за два роки вирішив перевірити якість активів банків, і попередні результати, за словами Рожкової, свідчать про надмірну оптимістичність окремих банків.

"Ми бачимо, що в окремих випадках банки дійсно намагалися трошки прикрасити ситуацію. Вони користувалися нашими ж послабленнями, які ми запровадили на початку великої війни. Відтак бачимо, що банки більш оптимістично, ніж реалістично, оцінюють певні кредити", – розказала вона.

Рожкова сказала, що НБУ "працює зі статистикою" шести з 20 банків, які проходять оцінку якості активів.

"Є один державний банк, який уже порушує нормативи адекватності капіталу", – сказала вона, уточнивши, що йдеться саме про Укрексімбанк.

"Ми закінчимо діагностику і подивимося, що з ним може бути. Наше завдання, зважаючи на фінансові результати банківської системи, обійтися без докапіталізації. Ми будемо готові на це піти, якщо розумітимемо, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно. Якщо ні, то ніяких послаблень робити не будемо, аби це не загрожувало фінансовій стабільності", – сказала вона.