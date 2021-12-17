Укрэксимбанк объявил конкурс на пост нового председателя правления

Государственный Укрэксимбанк объявил о проведении конкурсного обора кандидатов на должность председателя правления банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Прежний глава правления банка Евгений Мецгер покинул пост после скандала с задержанием в своем кабинете журналистов программы "Схемы".

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Укрэксимбанк открыл примем заявок от соискателей, который продлится до 21 января 2022 года. Финальное собеседование с членами Наблюдательного совета банка запланировано на 17 февраля.

От претендентов требуется, помимо прочего, опыт в управлении средним или большим банком, ориентированным на корпоративных клиентов, не менее трех лет.

Преимуществом будет считаться не менее 10 лет опыта работы по управлению операциями на рынках корпоративного кредитования и рынках капитала, проектного финансирования и экспортного финансирования.

Отбором шорт-листа претендентов и поиском потенциального главы банка будет заниматься британская рекрутинговая компания Korn Ferry, контракт с которой Укрэксимбанк подписал в начале декабря.

Результаты открытого конкурса будут оглашены не позднее 18 марта 2022 года.

Евгений Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности председателя правления Укрэксимбанк после обнародования записи нападения на журналистов "Схем". Мецгер сложил полномочия на время расследования. 16 декабря Укрэксимбанк подписал с Korn Ferry контракт о проведении открытого конкурса на должность нового председателя правления банка.

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Роман Брыль

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