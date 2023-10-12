Укрэксимбанк продает право требования на разграбленный россиянами коньячный завод Таврия

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу права требования по кредитной задолженности юридического лица – бывшего лидера среди украинских производителей марочных и коллекционных видов коньяка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Название предприятия банк не указывает, но его можно идентифицировать по описанию бизнеса и номеру генерального соглашения, указанного в СЕТАМ. Речь идет о ПАО Дом марочных коньяков Таврия в Новой Каховке Херсонской области.

Стартовая цена аукциона, который запланирован на 9 ноября, – 432,8 млн грн.

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Обязательства должника обеспечены:

→ производственными зданиями и сооружениями завода и цехом выдержки коньячных спиртов общей площадью более 37 860 кв. м с земельным участком площадью 2,5 га, на котором находится эта недвижимость; нежилое здание дома культуры общей площадью 1 030 кв. м с земельным участком площадью 0,23 га; комплексом и котельной с наружными тепловыми сетями общей площадью 902,50 кв. м, расположенными на пр-те Днепровском в г. Новая Каховка;

→ нежилыми помещениями разнообразного назначения в поселке Райское Каховского района Херсонской области: здание капельно-оросительной системы и водоем общей площадью 73 кв. м; нежилые здания бригадных домов №№1, 2 и 4 общей площадью 15,80 кв. м каждый; нежилое здание административного назначения общей площадью 182,40 кв. м;

→ зданием растворного узла со вспомогательными зданиями и сооружениями общей площадью 69,10 кв. м, расположенными по ул. Нахимова в поселке Тополевка Каховского района;

→ 24 объекта недвижимого имущества общей площадью 11 580 кв. м, размещенными на земельных участках во временном пользовании заемщика на основании договоров аренды, а именно: производственная, гостиничная, санитарно-курортная, складская, социально-бытовая, офисная, торговая и другая нежилая недвижимость, а также АЗС, расположенные в г. Новая Каховка;

→ домом творчества площадью 496,3 кв. м с земельным участком 0,16 га по улице Мира в г. Новая Каховка;

→ тремя магазинами в Новой Каховке.

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Кроме этого, в залог банку передан большой массив производственного оборудования; компьютерной, офисной техники и оргтехники; грузовые автомобили с прицепами; оборудование; специальная техника для сбора винограда; товары в обороте; производственные запасы купажей коньяка; готовой продукции (коньяки, бренди, алкогольные напитки крепкие в ассортименте); плодоносящие многолетние насаждения (виноградники и сады) на земельных участках площадью 604,1 и 526,1 га в поселках Тополевка и Райское.

Соглашение также включает права интеллектуальной собственности на 30 торговых марок, доли в уставных капиталах двух предприятий в размере 100% каждая и поручительства субъектов хозяйствования.

"Производственные мощности и оборудование, которые обеспечивали технологический цикл производства, находятся на неподконтрольной Украине территории. По этой причине достоверно подтвердить или опровергнуть наличие или отсутствие обеспечения по кредитным договорам, а также охарактеризовать их нынешнее техническое состояние не представляется возможным", – отмечает банк.

В декабре прошлого года мэр Новой Каховки Александр Коваленко сообщил, что российские военные ограбили Дом марочных коньяков "Таврия". Они демонтировали и вывезли две новые линии разлива коньяков, ограбили цех выдержки спиртов и всю готовую продукцию, которая была на складах.