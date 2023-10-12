Укрексімбанк продає право вимоги на розграбований росіянами коньячний завод Таврія

Державний Укрексімбанк виставив на продаж права вимоги за кредитною заборгованістю юридичної особи – колишнього лідера серед українських виробників марочних та колекційних видів коньяку. Про це повідомила пресслужба банку.

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Назву підприємства банк не вказує, але її можна ідентифікувати по опису бізнесу та номеру генеральної угоди, вказаної в СЕТАМ. Йдеться про ПАТ Дім марочних коньяків Таврія у Новій Каховці Херсонської області.

Стартова ціна аукціону, який заплановано на 9 листопада, – 432,8 млн грн.

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Зобов’язання боржника забезпечені:

→ виробничими будівлями і спорудами заводу та цехом витримки коньячних спиртів загальною площею понад 37 860 кв. м із земельною ділянкою площею 2,5 га, на якій розміщена ця нерухомість; нежитловою будівлею будинку культури загальною площею 1 030 кв. м із земельною ділянкою площею 0,23 га; комплексом та котельнею із зовнішніми тепловими мережами загальною площею 902,50 кв. м, розташованими на пр-т Дніпровський у м. Нова Каховка;

→ нежитловими приміщеннями різноманітного призначення у селищі Райське Каховського району Херсонської області: будівля краплино-зрошувальної системи та водоймище загальною площею 73 кв. м; нежитлові будівлі бригадних будинків №№1, 2 та 4 загальною площею 15,80 кв. м кожен; нежитлова будівля адміністративного призначення загальною площею 182,40 кв. м;

→ будівлею розчинного вузла з допоміжними будівлями та спорудами загальною площею 69,10 кв. м, розташованими по вул. Нахімова ві селищі Тополівка Каховського району;

→ 24 об’єктами нерухомого майна загальною площею 11 580 кв. м, розміщеними на земельних ділянках у тимчасовому користуванні позичальника на підставі договорів оренди, а саме: виробнича, готельна, санітарно-курортна, складська, соціально-побутова, офісна, торгова та інша нежитлова нерухомість, а також АЗС, розташованими у м. Нова Каховка;

→ будинком творчості площею 496,3 кв. м із земельною ділянкою 0,16 га по вулиці Миру у м. Нова Каховка;

→ трьома магазинами у Новій Каховці.

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Крім цього, в заставу банку переданий великий масив виробничого обладнання; комп’ютерної, офісної техніки та оргтехніки; вантажні автомобілі з причепами; устаткування; спеціальна техніка для збору винограду; товари в обороті; виробничі запаси купажів коньяку; готової продукції (коньяки, бренді, напої алкогольні міцні в асортименті); плодоносні багаторічні насадження (виноградники та сади) на земельних ділянках площею 604,1 та 526,1 га у селищах Тополівка та Райське.

Угода також включає права інтелектуальної власності на 30 торговельних марок, частки в статутних капіталах двох підприємств у розмірі 100% кожна та поруки суб’єктів господарювання.

"Виробничі потужності та обладнання, що забезпечували технологічний цикл виробництва, знаходяться на непідконтрольній Україні території. З цієї причини достовірно підтвердити чи спростувати наявність або відсутність забезпечення за кредитними договорами, а також охарактеризувати їхній теперішній технічний стан, не вбачається за можливе", – зазначає банк.

Торік у грудні мер Нової Каховки Олександр Коваленко повідомив, що російські військові пограбували Дім марочних коньяків "Таврія". Вони демонтували та вивезли дві нові лінії розливу коньяків, також пограбували цех витримки спиртів та всю готову продукцію, яка була на складах.