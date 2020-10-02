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Укрэксимбанк выдал полмиллиарда кредита на ремонт дороги в Полтавской области

02.10.2020, 14:26
Укрэксимбанк выдал полмиллиарда кредита на ремонт дороги в Полтавской области - Фото
Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов (Фото: пресс-служба Укрэксимбанка)

Полтавская область первая в Украине получила в государственном Укрэксимбанке финансирование за механизмом использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение займов, привлеченных для ремонта дорог областного значения. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

"Мы предоставляем 515 млн грн инвестиционного кредита сроком на четыре года", – цитирует пресс-служба главу правления банка Евгения Мецгера.

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За счет кредита от Укрэксимбанка уже до конца первого полугодия 2021 года будет капитально отремонтирована автодорога Чорнухи-Лубны.

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, сейчас этой дорогой пользоваться невозможно: жители 11 населенных пунктов вынуждены ездить в Полтаву через Пирятин, делая крюк в 85 километров.  

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Данный инвестиционный кредит является первым в Украине, выданным но новому механизму после принятых в июле изменений к Бюджетному кодексу. Механизм позволяет областным советам использовать средства субвенций из государственного бюджета на погашение долгов по местным займам, которые были привлечены для финансирования ремонтно-строительных работ на автодорогах региона.  

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Роман Брыль
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