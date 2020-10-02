Укрэксимбанк выдал полмиллиарда кредита на ремонт дороги в Полтавской области
Полтавская область первая в Украине получила в государственном Укрэксимбанке финансирование за механизмом использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение займов, привлеченных для ремонта дорог областного значения. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Мы предоставляем 515 млн грн инвестиционного кредита сроком на четыре года", – цитирует пресс-служба главу правления банка Евгения Мецгера.
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За счет кредита от Укрэксимбанка уже до конца первого полугодия 2021 года будет капитально отремонтирована автодорога Чорнухи-Лубны.
По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, сейчас этой дорогой пользоваться невозможно: жители 11 населенных пунктов вынуждены ездить в Полтаву через Пирятин, делая крюк в 85 километров.
Данный инвестиционный кредит является первым в Украине, выданным но новому механизму после принятых в июле изменений к Бюджетному кодексу. Механизм позволяет областным советам использовать средства субвенций из государственного бюджета на погашение долгов по местным займам, которые были привлечены для финансирования ремонтно-строительных работ на автодорогах региона.
- 25 августа Укрэксимбанк перенаправил 2,8 кредита НБУ на строительство дорог.
- 23 сентября Кабинет министров решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.
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