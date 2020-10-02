Укрэксимбанк выдал полмиллиарда кредита на ремонт дороги в Полтавской области

Полтавская область первая в Украине получила в государственном Укрэксимбанке финансирование за механизмом использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение займов, привлеченных для ремонта дорог областного значения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы предоставляем 515 млн грн инвестиционного кредита сроком на четыре года", – цитирует пресс-служба главу правления банка Евгения Мецгера.

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За счет кредита от Укрэксимбанка уже до конца первого полугодия 2021 года будет капитально отремонтирована автодорога Чорнухи-Лубны.

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, сейчас этой дорогой пользоваться невозможно: жители 11 населенных пунктов вынуждены ездить в Полтаву через Пирятин, делая крюк в 85 километров.

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Данный инвестиционный кредит является первым в Украине, выданным но новому механизму после принятых в июле изменений к Бюджетному кодексу. Механизм позволяет областным советам использовать средства субвенций из государственного бюджета на погашение долгов по местным займам, которые были привлечены для финансирования ремонтно-строительных работ на автодорогах региона.

25 августа Укрэксимбанк перенаправил 2,8 кредита НБУ на строительство дорог.

23 сентября Кабинет министров решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

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Роман Брыль

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