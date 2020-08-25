Укрэксимбанк перенаправил 2,8 млрд грн кредита НБУ на строительство дорог
Государственный Укрэксимбанк подписал соглашение с Государственные агентством автомобильных дорог о покупке облигаций на сумму 2,87 млрд грн с фиксированной доходностью 9,99% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Средства на покупку облигаций Укрэскимбанк привлек 14 августа в виде кредита рефинансирования Национального банка Украины, выданного сроком на три года под 6% годовых.
"Далее, воспользовавшись новым для рынка инструментом, введенным НБУ для стимулирования инвестиций и долгосрочного кредитования, 19 августа банк принял участие в аукционе своп процентной ставки на такую же сумму и зафиксировал риск переоценки привлеченного ресурса на уровне 6,5% годовых. После чего был подписал договор с Укравтодором", - объясняет глава правления банка Евгений Мецгер.
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Он добавил, что Укрэксимбанк впервые на рынке объединил сразу три инструмента – кредит рефинансирования, процентный своп и вложения в ценные бумаги.
"Это первая рыночная трансакция такого масштаба", - сказал Мецгер.
Средства от размещенных облигаций будут использованы для финансирования строительства дорог в рамках программы "Большая стройка".
- 18 марта НБУ ввел долгосрочное рефинансирование банков.
- 8 мая НБУ провел первый тендер по долгосрочному рефинансированию на 2,4 млрд грн.
- 14 августа НБУ рефинансировал 14 банков на 4,8 млрд грн. Большая часть ушла в Укрэксимбанк.
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