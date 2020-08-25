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Укрэксимбанк перенаправил 2,8 млрд грн кредита НБУ на строительство дорог

25.08.2020, 15:15
Укрэксимбанк перенаправил 2,8 млрд грн кредита НБУ на строительство дорог - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный Укрэксимбанк подписал соглашение с Государственные агентством автомобильных дорог о покупке облигаций на сумму 2,87 млрд грн с фиксированной доходностью 9,99% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Средства на покупку облигаций Укрэскимбанк привлек 14 августа в виде кредита рефинансирования Национального банка Украины, выданного сроком на три года под 6% годовых.

"Далее, воспользовавшись новым для рынка инструментом, введенным НБУ для стимулирования инвестиций и долгосрочного кредитования, 19 августа банк принял участие в аукционе своп процентной ставки на такую же сумму и зафиксировал риск переоценки привлеченного ресурса на уровне 6,5% годовых. После чего был подписал договор с Укравтодором", - объясняет глава правления банка Евгений Мецгер.

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Он добавил, что Укрэксимбанк впервые на рынке объединил сразу три инструмента – кредит рефинансирования, процентный своп и вложения в ценные бумаги.

"Это первая рыночная трансакция такого масштаба", - сказал Мецгер.

Средства от размещенных облигаций будут использованы для финансирования строительства дорог в рамках программы "Большая стройка".

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Роман Брыль
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