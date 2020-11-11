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Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

11.11.2020, 13:02
Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн - Фото
Фото: Ukreximbank/Facebook

Государственный Укрэксимбанк выкупил свои евробонды со сроком погашения в 2022 и 2025 годах на общую сумму в $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Укрэксимбанк получил заявок на выкуп евробондов с погашением в 2022 году на сумму $84 млн, с погашением в 2025 году – на $372,7 млн.

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Сумма принятых банков заявок составила, соответственно, $84 млн и $215,9 млн.

Цена выкупа облигаций с погашением в 2022 году равнялась 103,75%, с погашением в 2025 году – 104,5% от номинала.

Банк провел все сооветующие расчеты по принятым облигациям, говорится в сообщении.

В октябре Укрэксимбанк официально пригласил держателей облигаций со сроком погашения в 2025 году со ставкой купона 9,75%, и облигаций с погашением в 2022 году со ставкой купона 9,625%, эмитированных компанией Biz Finance, принять участие в выкупе ценных бумах на сумму $300 млн.

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Роман Брыль
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